DPRH. Canon de Riego y de Áridos: prórroga para adherir al Plan de Facilidades de Pago

Por pedido de consorcios y entidades, Hídricos extiende hasta el 31 de agosto el plazo de adhesión al Plan de Facilidades de Pago de canon de riego y de áridos.

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH) extiende el periodo de adhesión al Plan de Facilidades de Pago para el Canon de Riego 2026 hasta el 31 de agosto del presente año, decisión que tomó debido al interés y solicitud manifestada por usuarios mediante consorcios de riego y más entidades representantes del sector productivo provincial.

El Plan de Facilidades de Pago de Canon de Riego y de Áridos del presente año prevé descuentos de hasta un 80% sobre intereses, como también la opción de pago hasta en 18 cuotas.

Los interesados pueden solicitar información mediante escribir correo electrónico a [email protected], llamar a los teléfonos 0388-4221435 / 0388-4221436 / 0388-4221437, o acercarse a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos; el proceso es simple: análisis de situación, confirmación de montos con beneficios, acuerdo del plan de pago y otorgamiento de link de pago para realizar el mismo en el banco o mediante aplicación digital.

Manuel Chavarría, jefe del área Gestión e Ingresos Generales de la DPRH, valoró el Plan de Facilidades de Pago para el canon de riego y de áridos 2026 destacando»la posibilidad de amplia financiación y grandes descuentos sobre intereses» en una propuesta de «un plan sencillo, en el que, tras la consulta de la deuda, se acuerda con el usuario la financiación y, en relación a eso, los descuentos».

También, amplió que «hay también facilidades para deudas hasta el 31 de diciembre, lo que se aborda particularmente aunque también en hasta 12 cuotas y con contemplaciones beneficiosas para ponerse al día».