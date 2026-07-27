Éxito. Tren Solar de la Quebrada estrenó la experiencia Tren del Vino con entradas agotadas

Con todas las plazas ocupadas, el Tren Solar estrenó su nueva experiencia de enoturismo que conecta el recorrido sostenible con la Ruta del Vino Jujuy.

El Tren Solar de la Quebrada llevó adelante este domingo la primera salida del Tren del Vino, su nueva propuesta de enoturismo que une el trayecto entre las estaciones Volcán y Tilcara con una selección de bodegas de la Ruta del Vino Jujuy.

La convocatoria agotó la capacidad del tren: viajaron turistas jujeños, visitantes de la región, pasajeros llegados de distintos puntos del país y turistas extranjeros, en una jornada que combinó paisaje, el Tren Solar, gastronomía y vinos de altura.

Organizado en torno a cuatro ejes centrales —movilidad sostenible, vinos de extrema altura, paisajes únicos y cultura andina—, el Tren del Vino propone un recorrido por etapas con paradas en bodegas de la región:

A lo largo del recorrido, guías y sommelier acompañaron a los pasajeros y los introdujeron en el universo del vino jujeño: su historia, su proceso productivo y las particularidades de un territorio donde los viñedos conviven con paisajes de altura y una fuerte identidad andina. Cada parada invita a bajar del tren, conocer de cerca el trabajo de los productores locales y degustar etiquetas que expresan el carácter de una región vitivinícola todavía joven y en pleno crecimiento.

El Tren del Vino se desarrolla sobre la propuesta central del Tren Solar de la Quebrada: un tren 100% impulsado por energía solar, sin emisiones en su operación, que recorre la Quebrada de Humahuaca.

Tras este debut, el Tren del Vino continuará con salidas confirmadas los sábados hasta noviembre: