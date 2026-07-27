Turismo y Cultura. Récord turístico en Jujuy: un fin de semana que confirmó el liderazgo del destino en el Norte argentino

Con ocupación superior al 80%, Jujuy consolida su liderazgo turístico en el Norte argentino gracias a propuestas como el Tren del Vino.

Con niveles de ocupación que marcaron un nuevo récord para la temporada, Jujuy se posicionó una vez más entre los destinos más elegidos del país. La provincia registró picos de ocupación superiores al 80%, mientras que la Quebrada de Humahuaca superó el 90%, consolidando su lugar como uno de los grandes motores del turismo del Norte argentino.

El intenso movimiento de visitantes se reflejó en cada una de las regiones de la provincia, donde miles de turistas disfrutaron de propuestas culturales, gastronómicas y turísticas que enriquecieron la experiencia de quienes eligieron Jujuy para sus vacaciones de invierno.

Uno de los grandes hitos del fin de semana fue la inauguración de la Experiencia Tren del Vino, una propuesta innovadora que integra el recorrido del Tren Solar de la Quebrada con la identidad vitivinícola jujeña, ofreciendo un viaje sensorial entre paisajes, sabores e historia. La iniciativa amplía la oferta turística de la provincia con productos de alto valor agregado que combinan patrimonio, naturaleza y producción local.

La agenda también incluyó el cierre del ciclo Musicales en Plaza España, que durante las vacaciones reunió a artistas locales y al público en un espacio de encuentro al aire libre, fortaleciendo el acceso a la cultura y generando un importante movimiento en el casco céntrico de San Salvador de Jujuy.

A esto se sumaron numerosas ferias de artesanos, emprendedores y productores locales desarrolladas en distintos puntos de la provincia, donde turistas y residentes pudieron conocer y adquirir productos regionales, impulsando la economía local y poniendo en valor el trabajo de quienes forman parte de la identidad cultural jujeña.

Estos resultados reflejan el trabajo articulado entre el sector público y privado para consolidar una agenda turística diversa, sostenible y de calidad, capaz de atraer visitantes durante todo el año y generar un impacto positivo en las economías regionales.

Con una propuesta que combina naturaleza, cultura, gastronomía, experiencias innovadoras y el patrimonio único de sus cuatro regiones, Jujuy continúa afianzándose como uno de los destinos más competitivos y elegidos del Norte argentino, reafirmando el crecimiento sostenido que viene registrando en materia turística.