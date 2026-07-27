Gobernación. Sadir expresó su preocupación por el impacto de la eliminación de normas sanitarias para la producción bananera

El gobernador de Jujuy respaldó el reclamo de los productores del NOA y solicitó revisar la Resolución 114/2026 para resguardar la sanidad vegetal y una actividad clave para las economías regionales.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, manifestó su preocupación por la situación que atraviesan los productores bananeros de la provincia y del NOA tras la eliminación de normas que protegían sanitariamente a las zonas productivas.

El mandatario provincial sostuvo que la medida compromete el futuro de una actividad estratégica para las economías regionales y remarcó la importancia de preservar las condiciones sanitarias que garantizan la producción.

«Me preocupa la situación de los productores bananeros de Jujuy y del NOA tras la eliminación de normas que protegían sanitariamente a nuestras zonas productivas. No se trata de proteger mercados, sino de cuidar una actividad que genera trabajo, desarrollo y arraigo», expresó.

Asimismo, destacó el esfuerzo de quienes sostienen esta producción y señaló que «detrás de cada cosecha hay familias que durante años han luchado, invertido y trabajado con esfuerzo para sostener esta producción y hacerla crecer».

En ese marco, Sadir advirtió que la falta de controles adecuados puede exponer a las plantaciones a enfermedades devastadoras y poner en riesgo décadas de trabajo e inversión.

Por ello, el Gobernador informó que la Provincia acompaña el pedido de los productores para que el Gobierno Nacional revise la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, garantizando la protección sanitaria de las zonas productoras.

Finalmente, reafirmó el compromiso del Gobierno de Jujuy con el sector productivo. «Desde Jujuy vamos a seguir defendiendo a quienes producen, generan empleo y sostienen el crecimiento de nuestra provincia», concluyó.