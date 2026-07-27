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Trabajo articulado. Provincia y el municipio de Monterrico acordaron prioridades para avanzar en proyectos de desarrollo local

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Provincia y el municipio de Monterrico acordaron prioridades para avanzar en proyectos de desarrollo local

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, mantuvo una reunión con el intendente Luciano Moreira.

Durante su visita a la ciudad de Monterrico, el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, mantuvo una reunión con el intendente Luciano Moreira para abordar las prioridades y necesidades de la comunidad.

En la oportunidad, se repasó un listado de prioridades y necesidades de la comunidad, analizando además proyectos destinados a fortalecer la infraestructura pública.

Así también, el funcionario agradeció la presencia del ministro de Hacienda, quien continúa atendiendo los planteos y solicitudes de los intendentes y comisionados de la provincia.

La colaboración entre el gobierno provincial y el municipio refleja un enfoque equitativo y comprometido con el crecimiento sostenible de la localidad.

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