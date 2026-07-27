Obras Mixtas: avanzan los trabajos de pavimentación e infraestructura sobre avenida Palma Carrillo en Bajo La Viña

El Municipio continúa ejecutando obras de infraestructura urbana a través del programa de Obras Mixtas. En esta oportunidad, los trabajos se desarrollan sobre avenida Palma Carrillo, en barrio Bajo La Viña, donde se realizan tareas de pavimentación, construcción de bocacalles, cordón cuneta y desagües superficiales, con el objetivo de mejorar la conectividad, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos.

Al respecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó el compromiso de todos los actores que hacen posible este tipo de proyectos y expresó, “quiero felicitar al centro vecinal del barrio Bajo la Viña, a los vecinos, y agradecer al Gobierno provincial por el aporte, para poder hacer esta gran obra de infraestructura para todo este barrio. Quisiera recordar también al barrio Favaloro, que es un barrio de trabajadores y que también hacen el esfuerzo tan grande por mejorar su infraestructura en San Pedrito”.

Asimismo, remarcó la importancia del programa para sostener el ritmo de ejecución de obras públicas en la ciudad, “creo que estos programas nos permiten agilizar mucho más de lo que podemos hacer con recursos propios y no parar la obra pública, que es la que mejora la calidad de vida de los vecinos y nos permite tener una ciudad más accesible y apta para todos”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, explicó que el programa continúa consolidándose gracias a la participación activa de la comunidad, “el programa de Obras Mixtas tiene buena repercusión entre los vecinos y mucha aceptación por parte de ellos. En este caso, trabajamos sobre Palma Carrillo, una avenida troncal del barrio Bajo La Viña que conecta avenida Las Américas, al pie del cerro, con avenida Balbín. Puntualmente estamos interviniendo en la cuadra comprendida entre calle La Herradura y avenida América, donde se encuentra la Escuela Técnica Provincial N° 1”.

En ese sentido, detalló que la obra se financia de manera conjunta, “es una obra que tiene tres aportantes: el Estado Municipal, no solo con mano de obra y maquinaria, sino también con el material necesario para pavimento, bocacalles y desagües superficiales; los vecinos y el Gobierno de la Provincia, que, como un vecino más, al ser propietario del establecimiento educativo, también realiza su aporte dentro de esta obra mixta”.

Finalmente, Montiel explicó el estado actual de los trabajos y la planificación prevista para las próximas semanas, “es un ejemplo que hay que seguir, en este período estuvimos trabajando en la parte más compleja, que es la ejecución del 100% de los cordones cuneta. Si todo marcha según lo previsto, esta semana, vamos a dividir la obra en cuatro frentes para ejecutar las distintas etapas del pavimento, procurando interferir lo menos posible con la actividad de la escuela. También queremos agradecer a los vecinos del sector por la paciencia y la colaboración para sumarse a este programa municipal”.

La intervención se lleva adelante mediante un esquema de trabajo conjunto entre el Municipio, los vecinos y el Gobierno de la Provincia, una modalidad que permite optimizar recursos y acelerar la ejecución de obras de gran impacto para los distintos sectores de la ciudad.

Nota audiovisual: https://youtu.be/-MOzhyhwNSY