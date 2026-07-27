Conectividad y Renovación . Loma Blanca estrenó un renovado Punto Digital con más tecnología para la comunidad

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, encabezó el acto. El espacio permitirá fortalecer las propuestas de capacitación, inclusión digital y acceso a las nuevas tecnologías.

El Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización concretó la renovación y modernización del Punto Digital de Loma Blanca, en el departamento de Rinconada, incorporando nuevo equipamiento tecnológico que permitirá fortalecer las propuestas de capacitación, inclusión digital y acceso a las nuevas tecnologías para toda la comunidad.

La ministra Isolda Calsina encabezó el acto junto al secretario de Gobierno Digital, Marcelo Genzel; la directora de Gobernanza Pública, Sandra Correa; y el coordinador territorial, Hugo Manzur. La iniciativa fue posible gracias al trabajo articulado entre Nación, la Provincia, el municipio y la comunidad, reafirmando el compromiso de acercar oportunidades de desarrollo a cada rincón de Jujuy.

El renovado Punto Digital cuenta ahora con notebooks, nuevo amoblamiento, consolas de videojuegos, proyectores y pantallas LED, equipamiento que permitirá ampliar las actividades educativas, recreativas y de capacitación destinadas a niños, jóvenes y adultos.

Durante el acto, Calsina destacó el valor de estos espacios como herramientas para la inclusión y el desarrollo de las comunidades. «Es una ventana al mundo y a las oportunidades para aprender, divertirse y disfrutar en familia», expresó, al tiempo que remarcó la importancia de seguir impulsando políticas públicas que reduzcan la brecha digital y generen igualdad de oportunidades.

Por su parte, la responsable del Punto Digital de Loma Blanca, Anahí Plaza, agradeció la incorporación del nuevo equipamiento y el acompañamiento permanente del Ministerio. «Queremos agradecer a la ministra por este equipamiento. Estamos orgullosos de tener este Punto Digital y asumimos el compromiso de cuidarlo para que siga siendo un espacio de encuentro y aprendizaje para toda la comunidad», manifestó.

La jornada tuvo además un significado especial, ya que coincidió con la celebración del 80° aniversario de Loma Blanca y con las fiestas patronales en honor a San Santiago Apóstol, de las que participaron las autoridades provinciales junto a vecinos y representantes de distintas instituciones de la localidad. La presencia del Ministerio en estas celebraciones reafirmó el compromiso encomendado por el gobernador Carlos Sadir de acompañar el crecimiento de las comunidades de la Puna, promoviendo la inclusión y el desarrollo territorial.