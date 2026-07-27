Convocan a organizaciones de la sociedad civil para el Consejo Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

La convocatoria está dirigida a organizaciones no gubernamentales con trayectoria en la promoción, protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.

En el marco de la Ley Provincial Nº 6294, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, convoca a las organizaciones de la sociedad civil a inscribirse en el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan con niñas, niños y adolescentes, instancia que permitirá conformar el Consejo Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y fortalecer la participación activa en la promoción y protección integral de sus derechos.

Durante la presentación de la convocatoria, la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, destacó que la implementación del Consejo Provincial representa «mucho más que un espacio institucional, es un paso clave en el fortalecimiento de las políticas públicas» para trabajar de manera articulada entre el Estado, los municipios, las organizaciones de la sociedad civil y todos los actores comprometidos con el bienestar de las infancias y adolescencias.

La ministra remarcó que el objetivo es construir una provincia donde las niñas, niños y adolescentes sean protagonistas de su presente y de su futuro, con más oportunidades, participación y respeto por sus derechos. «Es importante avanzar en una construcción colectiva que permita garantizar la promoción y protección integral de los derechos de las infancias y adolescencias, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más justa e inclusiva», indicó.

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, señaló que esta convocatoria constituye el inicio de la implementación de uno de los instrumentos previstos por la Ley Nº 6294. «Para nosotros hoy es un día muy importante. Estamos convocando a todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niñas, niños y adolescentes para comenzar a implementar el registro que establece la ley», expresó.

Asimismo, destacó el valor de la experiencia de las organizaciones en el territorio y el trabajo que desarrollan en la promoción, protección y restitución de derechos. «Contamos con que esta convocatoria llegue a toda la provincia para que puedan participar todas aquellas instituciones que trabajan diariamente con las infancias y adolescencias», agregó.

La convocatoria está dirigida a organizaciones no gubernamentales con trayectoria en la promoción, protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. Para incorporarse al Registro deberán acreditar personería jurídica vigente, presentar el decreto correspondiente con el número de matrícula de la persona jurídica, copia del estatuto social, la nómina actualizada de autoridades y demostrar actividades vinculadas a la temática durante los últimos tres años.

La directora provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariela Gloss, explicó que la conformación del Consejo Provincial representa una instancia de participación, transparencia y consenso para el diseño de políticas públicas vinculadas a la niñez y la adolescencia.

Asimismo, precisó que la convocatoria permanecerá abierta durante 30 días hábiles, hasta el 8 de septiembre. Una vez finalizado el período de inscripción, las organizaciones que hayan cumplido con los requisitos participarán en la elección de tres representantes para integrar el Consejo Provincial, conforme al mecanismo previsto por la normativa.

También recordó que la Ley Nº 6294 establece que una de las tres organizaciones elegidas deberá acreditar trayectoria y trabajo específico en la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, garantizando así una representación vinculada a la inclusión.

El Consejo Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es un órgano de carácter consultivo y de asesoramiento que promueve la articulación entre los organismos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de contribuir al diseño, seguimiento y fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La inscripción estará abierta desde el 27 de julio hasta el 8 de septiembre, a través del siguiente formulario: https://forms.gle/rDDAqd41SvRjwXXr9.