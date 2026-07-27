Fútbol . Carlos Sadir recibió a los campeones de la Copa Jujuy en Casa de Gobierno

En el Salón de la Bandera, Carlos Sadir felicitó a los flamantes campeones en fútbol femenino y masculino del torneo y valoró el esfuerzo de los clubes de las distintas localidades jujeñas.

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, encabezó este lunes el reconocimiento oficial a los equipos ganadores de la edición 2026 de la Copa Jujuy de Fútbol. Los planteles de Atlético San Pedro, en la categoría masculina, y del Club Palermo, en la femenina, fueron agasajados en el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno tras consagrarse campeones del certamen que convoca a instituciones de todo el territorio provincial.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el secretario de Deportes, Luis Calvetti; el coordinador provincial de la Copa Jujuy Energía Viva, Pedro Ruiz; y el intendente de San Pedro, Julio Bravo.

Durante el encuentro, el mandatario provincial destacó la vigencia y el peso deportivo de ambas instituciones. En el caso del Club Palermo, el equipo alcanzó un hito histórico al obtener el galardón por quinta vez consecutiva, mientras que Atlético San Pedro se consolidó como tricampeón de la competencia.

Sadir felicitó a los deportistas, entrenadores y familiares presentes, agradeciéndoles su participación en el evento. Asimismo, puso de relieve el espíritu de competencia y el impacto positivo que genera el torneo en el deporte local: «Es una copa muy importante y muy fuerte para nuestra provincia. Da participación a tantas localidades y clubes de tantos lugares, siendo un evento muy federal que le da la oportunidad a equipos de toda la provincia de competir», expresó.

El torneo, denominado oficialmente Copa Jujuy Energía Viva, continúa afianzándose año tras año como una de las plataformas deportivas y de integración social más convocantes del ámbito provincial, reuniendo el esfuerzo de clubes de diversas regiones jujeñas.