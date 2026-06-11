Hito en la historia hídrica y productiva. Presentarán el Proyecto Ejecutivo de Canales Colectores para el Valle de Los Pericos

Jujuy concretó un paso trascendental para mitigar inundaciones y otras afectaciones en el valle de Los Pericos: el proyecto ejecutivo para 7 canales colectores.

La Provincia de Jujuy, desde el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) y su Dirección Provincial de Recursos Hídricos, presentará este viernes el Proyecto Ejecutivo de Canales Colectores del Valle de Los Pericos, un anhelo de décadas para reducir los riesgos de inundaciones en las ciudades y sectores rurales entre los ríos Perico y Las Pavas.

En abril de 2025, el gobernador Carlos Sadir anunció el camino hacia el Proyecto Ejecutivo para los Canales Colectores del valle de Los Pericos, obra a la que describió «imprescindible para una de las zonas productivas más importante de Jujuy”; mañana, viernes 12 de junio, a las 12 hs, se realizará la presentación del mismo, y participarán funcionarios provinciales, intendentes de la zona, productores, referentes del sector productivo y representantes de la consultora responsable de la elaboración del proyecto.

El proyecto ejecutivo de Canales Colectores, una de las iniciativas de infraestructura hídrica más importantes proyectadas para la provincia, tanto a nivel productivo como de mitigación hídrica, proyecta la construcción de una red de siete canales colectores para interceptar y conducir los escurrimientos (de oeste a este) hacia los ríos Perico y Las Pavas y evitar que los excesos de agua ingresen a las áreas urbanas y productivas en la región de valles (El Carmen, Perico, Monterrico, etc.).

La infraestructura prevista es de canales revestidos en hormigón, definidos en sus dimensiones a partir de estudios que determinaron, con análisis de la topografía, los caudales correspondientes para cada tramo y los proyectaron hacia 25 años.

Asimismo, debido a que las trazas proyectadas atraviesan sectores donde existen diversos servicios esenciales para las localidades de El Carmen, Monterrico, Perico y zonas aledañas, el proyecto incorpora más de 50 obras de arte para garantizar su protección y funcionamiento. Entre ellas, alcantarillas, puentes, sifones y cruces para sistemas de agua potable y gas.

En la jornada de hoy, el ministro Carlos Stanic, el secretario de Planes, Programas y Proyectos del MISPTyV, Guillermo Sadir, y el director provincial de Recursos Hídricos, Edgardo Sosa, mantuvieron una reunión con la empresa consultora responsable del proyecto, y revisaron la producción que mañana será presentada por autoridades proovinciales ante autoridades de gobiernos municipales y representantes de cámaras y sectores.