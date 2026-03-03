Noticias de Jujuy

Continúan las inscripciones para el taller online “Sembrando Conciencia”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que continúan abiertas las inscripciones para participar del taller virtual “Sembrando Conciencia”, una propuesta gratuita destinada a la comunidad en general que promueve la producción de huertos orgánicos y la adopción de hábitos saludables.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Desarrollo Humano a través de la Dirección de Inclusión y Asistencia, se desarrolla por noveno año consecutivo y mantiene habilitado el formulario de inscripción hasta el 30 de marzo.

El curso comenzará el 31 de marzo y se extenderá hasta julio bajo modalidad online. Durante ese período, los participantes accederán a contenidos teóricos, acompañamiento semanal para consultas y la posibilidad de realizar prácticas en la huerta a cielo abierto ubicada en el Parque Belgrano.

El ciclo inicia con el módulo correspondiente a la temporada otoño–invierno e incorpora contenidos vinculados a la separación de residuos orgánicos, compostaje y técnicas básicas para la creación y mantenimiento de una huerta familiar.

La propuesta es libre y gratuita, abierta a personas de todas las edades interesadas en aprender a producir sus propios alimentos de manera sustentable y fortalecer la conciencia ambiental en el ámbito familiar.

