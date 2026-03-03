Cultura. Marzo llega con nuevas muestras temporales en los centros culturales de Jujuy

La Secretaría de Cultura invita a recorrer propuestas expositivas que reúnen miradas contemporáneas, sensibilidad artística y diversidad de lenguajes.

La Secretaría de Cultura de Jujuy anuncia la apertura de nuevas muestras temporales que podrán visitarse durante el mes de marzo en distintos centros culturales de la provincia. Las propuestas reúnen a artistas locales con miradas singulares y convocan al público a vivir experiencias estéticas diversas.

En Culturarte, se inaugurará el 6 de marzo a las 19.30 la muestra “Mujeres que dicen” de la artista Liliana Berruezo, que permanecerá abierta hasta el 30 de marzo. La exposición nace de una visión actual: la mujer como universo. A través de esculturas y pinturas, la artista aborda la fuerza, la libertad y la pasión desde cuerpos que se expresan como territorios de historia, memoria y decisión propia.

Por su parte, en el espacio CAJA se presentará “Tabula de bolsillo: la inmensidad del gesto” de Mario Lisandro Alejo, con inauguración prevista para el 11 de marzo a las 19.30 y permanencia hasta el 13 de abril de 2026. La propuesta plantea un cruce entre la escala monumental y la intimidad cotidiana, donde el color construye un territorio vibrante cargado de temperatura emocional.

En tanto, la Casa Museo Macedonio Graz abrirá el 12 de marzo a las 19.30 la muestra “Experiencia sensorial botánica” de Vilma Quiroga, que podrá visitarse hasta el 6 de abril de 2026. A través de instalaciones botánicas, cestería escultórica, dibujo y pintura, la artista propone un universo donde arte y naturaleza se entrelazan e invitan a detenerse, respirar y percibir.

Asimismo, continúa vigente hasta el 27 de marzo en Casa Silvetti – Espacio de Arte la muestra “Paisajes de la Colección del Patrimonio Artístico de la Provincia de Jujuy”. La exposición reúne obras del acervo provincial y propone un recorrido por diversas representaciones del paisaje jujeño a lo largo del tiempo, poniendo en diálogo múltiples técnicas y miradas que configuran una memoria visual e identitaria del territorio.

La Secretaría de Cultura invita a la comunidad y a visitantes a participar de estas inauguraciones y a recorrer las muestras, que forman parte de la agenda cultural destinada a promover y visibilizar la producción artística de la provincia.