Cultura. Se conocieron los ganadores del VIII Certamen Literario Provincial 2026

La iniciativa de la Secretaría de Cultura busca fomentar la creación literaria y reconocer el talento de escritores jujeños.

La Secretaría de Cultura de Jujuy informa los resultados del VIII Certamen Literario Provincial 2026, un concurso que tiene como objetivo fomentar la creación literaria y reconocer el talento de escritores de Jujuy.

En la categoría Microrrelato, el primer premio corresponde a Pablo Ezequiel Durán por su obra “PyMEs – Pequeños y Medianos Escritos”, mientras que el segundo premio recayó en Juan Joel Aníbal Vargas por “Testigos de lo propio”.

En la categoría Novela, el primer premio es para Ezequiel Eduardo Villarroel por su obra “El Pater” y el segundo premio para José Luis Chañi por “La espera”.

Los autores distinguidos recibirán el correspondiente premio en dinero, además de la edición e impresión de las obras ganadoras.

Cabe destacar que quienes obtuvieron el primer premio en ambas categorías tendrán la oportunidad de participar en la 50º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realizará del 21 de abril al 11 de mayo, lo que les permitirá mostrar el potencial literario de Jujuy en un ámbito internacional.

El Certamen Literario Provincial 2026 estuvo dirigido a escritores mayores de 18 años, jujeños o residentes en la provincia desde al menos tres años. Las obras presentadas debían ser inéditas y no haber sido premiadas en otros certámenes o concursos.