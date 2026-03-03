El Intendente inauguró nuevo edificio de la Dirección de Educación en Alto Comedero

En un paso clave para consolidar la política de descentralización y fortalecer la cercanía con la comunidad, y en el marco del inicio del ciclo lectivo 2026, el intendente Raúl Jorge encabezó la inauguración del nuevo edificio de la Dirección Municipal de Educación, que desde ahora funcionará en la denominada “manzana municipal” del barrio Alto Comedero, ampliando la presencia del Estado local en uno de los sectores más poblados de la ciudad.

La nueva sede de la Dirección Municipal de Educación, que anteriormente funcionaba en calle Tumusla, comenzó a operar en el CPV Madre Teresa de Calcuta. En ese marco, el intendente expresó: “Nuestra Dirección de Educación siempre estuvo en calle Tumusla y entendimos que no había otra forma de interpretar la realidad educativa que trasladarla a la manzana municipal de Alto Comedero. Gentilmente el CPV ha cedido una parte de su espacio para que funcione cómodamente la Dirección de Educación; se ha remodelado todo el edificio para que puedan atender todas las demandas que tiene la dirección, justamente más próximas a los directivos de la escuela, al cuerpo docente y a la problemática de los alumnos”.

Además, celebró que la dependencia educativa ya esté integrada a este polo institucional, “estamos muy contentos de que la Dirección Municipal de Educación se encuentre en la manzana municipal, cerca de la Escuela Marina Vilte, tanto primaria como secundaria, y también del Multiespacio”.

En coincidencia con esta inauguración, el intendente acompañó el inicio del ciclo lectivo 2026 en la Escuela Municipal Marina Vilte, donde compartió un saludo con alumnos, docentes y equipos directivos, ratificando el compromiso del municipio con la educación pública municipal y con el desarrollo integral de niños y jóvenes.

La directora de Educación, Erica García, destacó que esta nueva etapa implica una oportunidad para seguir acompañando a la comunidad educativa, “estamos poniendo en marcha un nuevo período que nos brinda una luz de esperanza, mostrándonos cuál debe ser el camino para todos los adolescentes, niños, jóvenes y adultos que están terminando la escolaridad”.

En este mismo marco, la subdirectora de Descentralización, Alejandra Cruz, subrayó que la instalación de la Dirección de Educación en la manzana municipal consolida el proceso de descentralización de los servicios, fortaleciendo la contención al vecino y articulando tareas que incluyen mantenimiento urbano, cuidado de mascotas, talleres anuales y cursos de oficios con rápida salida laboral.

El intendente estuvo acompañado del coordinador Gral. de Secretarías, Gustavo Muro; el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Atea; las subsecretarias de Desarrollo Humano, Sandra Batistella y Daniela Amerise y demás funcionarios municipales.

Nota audiovisual: https://youtu.be/cZIN4HB52dY