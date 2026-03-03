El vicegobernador recibió al intendente de Perico

El vicegobernador Alberto Bernis recibió al intendente de Perico Rolando Ficoseco, con quien mantuvo una reunión en la que se interiorizó de temas relacionados con la seguridad ciudadana, y de obras de mantenimiento de escuelas. Además, conversaron sobre el próximo inicio de sesiones de ese municipio.

Al término de la reunión el Ing. Ficoseco expresó su agradecimiento al vicegobernador por cederle un espacio de su agenda para poder conversar sobre temas relacionados con algunas obras que salieron para Perico. Estamos trabajando ya en las barreras para el ferrocarril. En ese sentido Ficoseco explicó que era sumamente necesario porque ya tenían intimación del ferrocarril Belgrano y el compromiso de la intendencia para poner una barrera electrónica.

Al respecto adelantó que ya está avanzado el tema del concurso de precios, y que esperan la visita de parte de la gente del ferrocarril Belgrano para ver la homologación de las barreras que se necesitan en ese lugar, con lo que se va a consolidar un acceso que estaba a medias.

En la agenda de temas también repasaron la temática referida a una obra de un puente doble mano sobre el secundario N 8 que nosotros llamamos el canal de la muerte, dijo Ficoseco, para conectar la parte céntrica de nuestra ciudad a través del barrio 20 de Junio, pasar al barrio 2 de Agosto adecuado para esa necesidad, describió el jefe comunal de Perico.

Ficoseco comentó que también hablaron sobre el inicio de clases y del estado de las escuelas en relación con el mantenimiento y que desde el municipio estamos siempre a disposición.

De igual forma Ficoseco señaló que muy pronto vamos a dar el mensaje de apertura de sesiones una vez que solucionen un problema que hay en el Concejo, el cual considera que será a la brevedad, para poder convocar a sesión preparatoria y definir el día y la hora del discurso.

El intendente de Perico se mostró muy satisfecho por el apoyo permanente a esa ciudad de parte del vicegobernador, a la vez que de describió que fue una reunión muy importante: recibir el apoyo del vicegobernador y que nos dé el aliento de seguir adelante y gestionando a través de nuestras autoridades, finalizó.