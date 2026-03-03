Hasta el 31 de marzo continúan vigentes los beneficios del Pago Anticipado 2026 para impuestos y tasas municipales

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Rentas, informó que hasta el 31 de marzo se encuentran vigentes los beneficios correspondientes al programa de Pago Anticipado 2026, destinado a contribuyentes que deseen cancelar de manera anticipada sus impuestos y tasas municipales con importantes descuentos.

El esquema contempla un 30 por ciento de descuento en el Impuesto Automotor y un 20 por ciento en la Tasa de Recolección de Residuos. A estos beneficios se suma un 10 por ciento adicional para quienes revistan la condición de “Buen Contribuyente”, es decir, que se encuentren al día con sus obligaciones tributarias, y un 5 por ciento extra para quienes abonen a través del sitio web oficial rentasmunijujuy.gob.ar.

Con la acumulación de descuentos, el ahorro puede alcanzar hasta un 45 por ciento en el Impuesto Automotor y un 35 por ciento en la Tasa de Recolección de Residuos, representando una alternativa significativa para la economía de las familias.

Opciones de financiación

El programa también ofrece alternativas de financiación. Se puede abonar hasta en seis cuotas sin interés con Banco Macro mediante la modalidad online, y hasta en cinco cuotas con Tarjeta Naranja y Banco Hipotecario en las cajas presenciales.

Desde la Dirección de Rentas recomendaron optar por el pago a través de la web para mayor comodidad, evitando filas y traslados innecesarios, especialmente ante condiciones climáticas adversas.

Beneficio para jubilados

Como novedad este año, se incorporó un 50 por ciento de descuento en la Tasa de Recolección de Residuos para jubilados, beneficio que estará vigente hasta el 6 de marzo.

Para acceder, los interesados deberán poseer una única propiedad, presentar certificado de residencia y convivencia, y adjuntar constancia de jubilación o recibo de haberes. La gestión se realiza en las oficinas de Rentas, ubicadas en Hipólito Yrigoyen 1328, donde cada caso es evaluado para su correspondiente incorporación al sistema.

Desde el municipio invitaron a los vecinos a aprovechar esta oportunidad, regularizar su situación tributaria y acceder a los descuentos disponibles antes del vencimiento del plazo.