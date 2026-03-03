Industriales del Norte frente al nuevo modelo: respaldo a la UIA, advertencias al Gobierno y un mensaje político en clave federal

Industriales del Norte volvieron al centro de la escena nacional. Bajo la consigna “sin industria no hay Nación”, las uniones industriales del Norte Grande —entre ellas la Unión Industrial de Jujuy— participaron de un encuentro con el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y respaldaron un diagnóstico que combina reconocimiento al rumbo macroeconómico del Gobierno con fuertes advertencias sobre el impacto real del ajuste. La reunión no fue meramente protocolar. Fue política.

Industriales del Norte y el mensaje implícito a la Casa Rosada

El comunicado deja una señal clara: los Industriales del Norte reconocen avances en equilibrio fiscal, desaceleración inflacionaria y reformas estructurales, pero advierten que la transición hacia el nuevo esquema económico “no es homogénea ni inmediata”. Traducido al lenguaje político: el ajuste no impacta igual en todo el país.

El Norte Grande —que concentra cerca de una cuarta parte de la población argentina— exhibe el menor poder adquisitivo del país y arrastra una histórica debilidad en inversión privada. En ese contexto, el mensaje adquiere otra dimensión: sin medidas de competitividad específicas, la región puede quedar aún más rezagada. Y allí aparece el primer punto de tensión.

El trasfondo político: empresarios cuestionados, empresarios que responden

El presidente Javier Milei no ha sido indulgente con el empresariado tradicional. En reiteradas oportunidades señaló privilegios, prebendas y “capitalismo de amigos” como parte del problema estructural argentino.

Frente a ese discurso, los Industriales del Norte —alineados con la UIA— marcaron una posición defensiva pero estratégica: el empresario argentino, sostienen, no es responsable de las distorsiones acumuladas durante décadas. No es una frase menor. Es una toma de posición en medio de un cambio de paradigma económico.

Datos duros y advertencias

La industria, recuerdan, aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional, pese a representar el 19% del PBI, y sostiene directa e indirectamente más de 3,6 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, muchas PyMEs enfrentan caída de actividad, presión tributaria elevada y restricciones financieras.

El planteo es claro: si el nuevo modelo busca estándares internacionales de competitividad, deberá corregir infraestructura deficiente, costos logísticos y distorsiones financieras.

¿Reclamo sectorial o advertencia federal?

La pregunta de fondo es política. ¿Se trata de un reclamo corporativo clásico o de una advertencia federal sobre los riesgos de un ajuste asimétrico?

Los Industriales del Norte eligieron no confrontar abiertamente con el Gobierno, pero tampoco guardaron silencio. Respaldaron el rumbo general, aunque dejaron en claro que la reconstrucción productiva exige diálogo, previsibilidad y condiciones de competencia reales.

En un país que redefine su modelo económico, el debate no es menor: ¿habrá espacio para una industria fuerte en el nuevo esquema libertario o el mercado terminará de reconfigurar el mapa productivo argentino?

La discusión recién empieza. Y los Industriales del Norte ya tomaron posición.