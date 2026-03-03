Jujuy preside la Mesa del Litio

Carlos Sadir asumió la Presidencia del Comité Regional de la Región Minera del Litio, tras el acuerdo suscripto junto a los gobernadores de Salta y Catamarca.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, asumió la Presidencia del Comité Regional de la Región Minera del Litio, tras el acuerdo suscripto junto a los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil de Salta y Catamarca, respectivamente.

La designación fue acordada entre las jurisdicciones que integran la Región, consolidando el rol estratégico de Jujuy en la coordinación interprovincial vinculada al desarrollo del litio y otros recursos mineros.

“Este paso fortalece el trabajo conjunto que venimos realizando y reafirma nuestro compromiso con un modelo minero sostenible, con reglas claras, controles ambientales firmes y generación de empleo para los jujeños”, destacó el mandatario provincial.

Además, el acuerdo designa como Secretaria de la Región Minera a Fernanda Ávila de Catamarca y a José Gómez, ministro de Minería, como Secretario Adjunto por Jujuy. Y establece la conformación de la Secretaría Permanente y la convocatoria a la Comisión de Regalías, que analizará el régimen vigente con el objetivo de avanzar en la armonización normativa y brindar mayor previsibilidad al sector.

De esta manera, Jujuy asume la conducción del Comité Regional con una agenda enfocada en la institucionalidad, la transparencia y el desarrollo equilibrado de la Región Minera del Litio.