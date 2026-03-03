La Legislatura sesionará este miércoles a las 10 hs

En el marco del 165 período de sesiones ordinarias, inaugurado recientemente, autoridades del Poder Legislativo junto a los presidentes de los distintos bloques llevaron adelante la primera reunión de Labor Parlamentaria, donde analizaron el temario de la 2 sesión ordinaria que se realizará este miércoles 4 de marzo a partir de las 10.00.

Tras el encuentro, el presidente del bloque Jujuy Crece, Santiago Jubert, detalló que durante la sesión se dará ingreso y tomarán estado parlamentario los proyectos presentados en la Legislatura, los cuales serán girados a las comisiones correspondientes para su análisis y tratamiento.

Asimismo, indicó que se comenzará a trabajar en el proyecto de ley de Régimen para el Fomento de Inversiones e incentivar al Desarrollo Productivo de Jujuy, el proyecto que nos dejó el señor gobernador en la apertura de sesiones, para empezar a darle el tratamiento parlamentario correspondiente.

En cuanto al proyecto de coparticipación municipal, acotó que se está planificando una agenda de trabajo que se formalizará una vez que se definan las comisiones involucradas.