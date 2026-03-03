Noticias de Jujuy

Nuevos horarios y días de recolección de residuos en los circuitos 11 y 19 de Alto Comedero

Jujuy

La Dirección de Higiene Urbana dependiente de la Secretaria de Servicios Públicos, informa a los vecinos de Alto Comedero la reorganización del servicio de recolección de residuos correspondiente a los Circuitos 11 y 19.  Por lo tanto, se solicita estar atentos a los días y horarios asignados a cada sector, a fin de contribuir al mantenimiento de cada barrio.

Con más detalles, en el Circuito 11 que comprende: Colectora Fray Sargenti – desde Motel El Ángel hasta Av. Pachamama, y Fray Sargenti hasta Juella; el servicio será de la siguiente modalidad: martes y jueves a las 17 horas y los sábados a partir de las 9 horas.

Mientras que en el Circuito 19 (por sectores) se ha dispuesto: Sector 10 hectáreas, con el servicio de recolección los días martes, 17 hs y sábados, 9 hs.

Sectores Aires del Campo y Las Moras los días jueves a las 17 horas.

En tanto, en los sectores Tupac Amaru I, Tupac Amaru II, 68 Viviendas del Consejo Consultivo y Torres del Alto, la recolección será martes y jueves a las 17 hs; sábados 9 hs.

El cronograma continua en el Sector 110 Viviendas (nuevas unidades habitacionales entregadas por el IVUJ), los martes a las 17 hs y sábados 9 hs.

Desde la dirección municipal se solicita a los vecinos sacar los residuos únicamente en los días y horarios establecidos. Recordando que priorizar un entorno saludable es aquel donde no hay basura, siendo la colaboración fundamental para mantener limpio el barrio.

