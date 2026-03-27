Asistencia alimentaria . El programa «Comer en Casa» distribuirá refuerzos alimentarios en Humahuaca

La cartera social recuerda que el/la titular del programa debe concurrir al centro de distribución con el DNI original, y las personas con discapacidad deben presentar el certificado único de discapacidad (C.U.D.).

El Ministerio de Desarrollo Humano, por medio de la Secretaría de Asistencia Directa, informa que los días martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril se llevará a cabo la entrega directa de módulos alimentarios para titulares del programa “Comer en Casa” de esta localidad quebradeña.

En esta localidad, la entrega se llevará a cabo en la Unidad de Gestión local, ubicada en calle María Cardozo esquina Pedro Zárate. El operativo fue planificado por el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.SO.Nu.P.), con la participación de personal de la Unidad de Gestión.