Cultura. Invitan al V Encuentro de Poetas en Lozano

La propuesta se desarrollará este sábado 28 de marzo en Finca Carenzo, con actividades abiertas a la comunidad.

La Secretaría de Cultura de Jujuy participó de la conferencia de prensa en la que se realizó la invitación oficial al V Encuentro de Poetas en Lozano, una iniciativa que busca promover la literatura y el encuentro cultural en la provincia.

La presentación contó con la presencia de la directora de Cultura, Gisela Arias, y del organizador del evento, Brian Chañi, quienes destacaron la importancia de generar espacios de expresión para escritores y artistas locales.

El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 28 de marzo en la Finca Carenza, en la localidad de Lozano, y reunirá a poetas y público en general en una jornada pensada para compartir la palabra y fortalecer los lazos culturales.

La propuesta incluirá lecturas poéticas, una mateada criolla y pintura en vivo, en un entorno natural que invita al intercambio y la participación.

Desde la Secretaría de Cultura se invita a la comunidad a sumarse a esta actividad libre y gratuita, que pone en valor la producción literaria y artística de Jujuy.