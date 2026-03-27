Desarrollo Humano garantiza el cuidado y acompañamiento a los peregrinos en Punta Corral

La cartera, a cargo de Marta Russo Arriola, despliega un operativo que incluye la asistencia integral, entrega de pulseras identificatorias e insumos.
El Ministerio de Desarrollo Humano desplegó un operativo integral en el marco de la tradicional peregrinación a Punta Corral, con el objetivo de garantizar condiciones de cuidado, acompañamiento y asistencia para las personas que participan de esta manifestación de fe.
Desde la cartera social se articuló un dispositivo territorial con presencia en puntos estratégicos como Tumbaya y Tunalito, donde se instalaron espacios de asistencia destinados a acompañar a peregrinos y peregrinas durante el ascenso y descenso.
En este sentido, los equipos técnicos trabajan en orientación a las personas y promoción de prácticas de cuidado, priorizando la prevención de situaciones de riesgo.
Asimismo, se implementó el sistema de pulseras identificatorias para niñas, niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad, como una herramienta clave para la prevención de extravíos y la rápida intervención ante cualquier situación que lo requiera.
La intervención se desarrolló de manera articulada con organismos provinciales y equipos que integran el Comité Operativo de Emergencias (COE), consolidando un abordaje interinstitucional orientado a dar respuestas inmediatas en territorio.
En paralelo, se acompañó a las bandas de sikuris inscriptas en la Secretaría de Cultura mediante la provisión de insumos, fortaleciendo una de las expresiones culturales más representativas de esta celebración.
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