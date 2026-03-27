Educación: equipos directivos de Región III se capacitaron en NEXO

El cronograma continuará en las próximas semanas con capacitaciones en las regiones VII, IV y V, abarcando así todo el territorio jujeño.

Con una destacada participación de equipos directivos de Región III, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Sistemas, llevó a cabo una nueva instancia de capacitación sobre el uso de la plataforma NEXO.

La capacitación se organizó en ocho comisiones (jueves y viernes), en las sedes del Complejo Ministerial e Innovación Educativa, convocando en cada espacio a más de 60 participantes de 30 instituciones educativas, lo que evidencia un fuerte compromiso de las comunidades escolares con el proceso de modernización.

La plataforma NEXO se estructura en tres ejes fundamentales: Recursos Humanos, Junta de Calificación Docente y Gestión Académica. Este último integra SINIDE-SGE, que próximamente pasará a formar parte de la plataforma, centralizando así la información educativa en un único entorno digital.

Esta primera etapa responde a la necesidad de agilizar y digitalizar los trámites administrativos, una demanda impulsada no solo desde la cartera educativa, sino también desde el Gobierno provincial y el Ministerio de Hacienda. En este contexto, NEXO se presenta como una solución concreta para optimizar los procesos y mejorar la gestión institucional.