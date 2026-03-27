Educación impulsa la Red de Secundarias Innovadoras con una jornada de capacitación

Las nueve instituciones educativas seleccionadas son de distintas localidades de la provincia y recibieron capacitación sobre diagnóstico institucional, gestión de la información y planificación estratégica.

En el marco del Programa de Transformación de la Escuela Secundaria, el Ministerio de Educación, llevó adelante una jornada de capacitación destinada a equipos directivos, supervisores y docentes que integran esta iniciativa, cuyo objetivo es sostener las trayectorias educativas, mejorar la enseñanza y los aprendizajes, y fortalecer los procesos de gestión.

La actividad se desarrolló este viernes en el Complejo Ministerial, y contó con la presencia de la ministra Daniela Teseira y la especialista María Inés Hernández, quien arribó desde Buenos Aires para acompañar a las instituciones seleccionadas como escuelas iniciadoras de la Red de Secundarias Innovadoras.

La directora de Educación Secundaria, Silvia Jerez, destacó que el proceso se apoya en cuatro ejes fundamentales: la revisión del régimen académico, la organización institucional, la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje con enfoque interdisciplinario y el fortalecimiento del desarrollo profesional docente.

En este sentido, remarcó que las instituciones participantes ya venían desarrollando experiencias de innovación, y que ahora podrán sistematizar ese trabajo y articularlo en red, tanto a nivel provincial como nacional, potenciando el intercambio de prácticas y saberes.

La capacitación incluyó talleres orientados a iniciar este proceso de mejora continua, con la mirada puesta en construir una escuela secundaria más inclusiva, dinámica y acorde a los desafíos actuales