Gran jornada de básquet 3×3 este sábado en la Punta del Parque San Martín

Este sábado, a partir de las 9 horas, se llevará a cabo una jornada de básquet 3×3 en el polideportivo ubicado en el extremo norte del Parque San Martín. El torneo estará destinado a las categorías masculinas, femeninas y mixtas U-15 y U-17, y contará además con música en vivo, freestyle y presentaciones de raperos.

El director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, adelantó, “el sábado vamos a realizar una ‘parada’ de básquet 3×3 en el extremo norte del Parque San Martín, bajo la consigna de ‘reventar el tablero’. Invitamos a todos los que practican básquet, tanto en clubes como de manera recreativa, a sumarse a esta propuesta, que incluirá participación femenina, masculina y mixta en las categorías U-15 y U-17”.

Por su parte, el subdirector Gustavo Caliva destacó el crecimiento de esta disciplina y señaló que es una actividad que viene en constante expansión. “El intendente está impulsando la construcción de canchas en distintos puntos de la ciudad, como en el Xibi Xibi y en Bajo La Viña. En ese marco, aprovechamos estos espacios para promover este tipo de encuentros e invitar a todos los amantes del básquet a participar”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/ZKUaHIv93pg