Inclusión . Discapacidad: jornada de recreación para garantizar derechos

Las propuestas se enmarcan en una política pública para el desarrollo integral de las personas con discapacidad, asegurando derechos y el acceso a experiencias que favorecen la inclusión y el bienestar.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Coordinación de Calidad de Vida dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, llevó adelante una jornada orientada a garantizar el derecho a la recreación y la participación de las personas con discapacidad, promoviendo espacios de encuentro que fortalecen los vínculos comunitarios.

La actividad dio inicio con ritmos de baile, generando un entorno dinámico, accesible y participativo, y continuó con estaciones de juegos para abordar el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales.

Estas propuestas se enmarcan en una política pública que reconoce la recreación como herramientas clave para el desarrollo integral y la construcción de ciudadanía, asegurando el acceso a experiencias que favorecen la inclusión y el bienestar.

En esta oportunidad, participaron la Fundación IDEAS, Nuevo Horizonte y el Centro Deportivo, Social y Cultural del Ministerio de Desarrollo Humano, compartiendo una jornada de intercambio, aprendizaje y construcción colectiva.