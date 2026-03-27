Iniciaron los preparativos para los 75 años de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Con la primera reunión oficial, comenzó la preparación para la celebración de las Bodas de Brillantes de la FNE.

Se realizó el primer encuentro oficial entre directivos, docentes y profesores asesores para dar inicio a la organización de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. Esta edición es especialmente significativa, ya que la fiesta celebra sus Bodas de Brillantes.

La reunión estuvo encabezada por el presidente del Ente Autárquico Permanente, Martín Meyer, y la directora provincial, Belén Perdomenico, junto a los coordinadores de las diferentes áreas del organismo, donde el foco principal estuvo puesto en la coordinación, la logística y el acompañamiento a las instituciones.

Los temas que se trataron fueron la convocatoria y el acompañamiento de alumnos a la Comisión Estudiantil, la presentación de documentación de participación a los desfiles, Finde Estudiantil y el Congreso de la Juventud. Se escucharon sugerencias y propuestas de los docentes para mejorar la experiencia.

De esta manera se da inicio al ciclo de reuniones organizativas rumbo a la edición 75 de la fiesta más grande de la provincia. Del 16 al 26 de septiembre.