Jujuy fortalece el compromiso con el cuidado del agua en una jornada interinstitucional

La Primera Jornada por el Día Mundial del Agua reunió a la Universidad Nacional de Jujuy y a actores de los sectores público y privado en torno al cuidado y uso responsable del recurso.

Bajo el slogan “Donde fluye el agua crece la igualdad” y con la participación de referentes de Agua Potable de Jujuy S. E., Xuma, las facultades de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Unju y empresas del sector privado, se realizó la Primera Jornada del Día Mundial del Agua, evento donde abordaron temáticas vinculadas al cuidado, proceso y uso responsable del agua.

En ese sentido, el decano de la Facultad de Ingeniería, Luis Alejandro Vargas, ponderó el “trabajo inter y multidisciplinario” y el interés en la participación por parte de docentes, egresados, y los sectores público y privado para “coordinar actividades y generar puntos de consenso en el cuidado del agua”.

Por su parte, la jefa de laboratorio y docente de Ingeniería, Luciana Pizarro, hizo énfasis en “el gran interés que mostraron todos los participantes de la jornada en el cuidado y protección de nuestros recursos naturales”.

“Es una jornada que nos permite construir consensos y generar conciencia”, sostuvo, destacando en este sentido la participación de Agua Potable, Recursos Hídricos, Ministerio de Ambiente y Agencia de Ciencia y Técnica, entre otras instituciones, anticipando que próximamente otras áreas del Estado que se van a ir incorporando.

Finalmente, hizo especial énfasis en “la sobresaliente calidad de agua que tenemos en la provincia, de bajo sodio y con estrictos controles de calidad que impactan directamente en todos los jujeños”.