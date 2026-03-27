La Municipalidad lanzó el ciclo 2026 de “Ecos del Parque” con foco en la educación ambiental

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio inicio al ciclo 2026 de “Ecos del Parque”, una propuesta de charlas abiertas orientadas a la concientización y difusión de temas ambientales, que se desarrollará durante todo el año en el Parque Botánico Municipal.

La secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, destacó que este ciclo busca acercar a la comunidad conocimientos vinculados a la biodiversidad, el cambio climático y otras problemáticas ambientales. “Es importante conocer para poder proteger”, remarcó, al tiempo que subrayó la participación de estudiantes y la posibilidad de seguir las charlas de manera virtual a través de la plataforma Meet, permitiendo así un mayor alcance.

Díaz también valoró el aporte de especialistas e investigadores que participan como disertantes, a quienes denominó “amigos del Parque Botánico”, ya que contribuyen con nuevos contenidos y fortalecen la difusión del conocimiento sobre la biodiversidad local. En ese sentido, resaltó que el parque recibe de manera constante a instituciones educativas, promoviendo la educación ambiental tanto en el lugar como a través de sus promotores.

Por su parte, la directora del Parque Botánico Municipal, Marcela Gaspar, explicó que se trata de la primera charla de un ciclo que prevé realizar encuentros al menos dos veces al mes. La iniciativa contempla la participación de investigadores y docentes jujeños, con el objetivo de visibilizar los trabajos que se desarrollan en la provincia y acercarlos a la comunidad.

Gaspar señaló que, en esta oportunidad, la temática abordada estuvo centrada en las yungas, ecosistema al que pertenece el parque. “Es fundamental conocer la biodiversidad, la flora y la fauna de este espacio, entendiendo que una de las principales funciones del Parque Botánico es la educación ambiental”, afirmó.

Asimismo, destacó que las actividades cuentan con instancias presenciales y virtuales, facilitando la participación de quienes no pueden asistir al predio. Las inscripciones se realizan a través de un formulario difundido en redes sociales, junto a un número de WhatsApp habilitado para consultas.

La primera charla estuvo a cargo del biólogo Lucio Malizia, integrante de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la Fundación ProYungas, quien valoró la iniciativa y su impacto en la comunidad. “El parque es el portal de las yungas en la ciudad”, expresó, e invitó a los vecinos a acercarse y recorrer el espacio.

Finalmente, Malizia destacó la importancia de generar conciencia ambiental a partir del contacto directo con la naturaleza. “El mensaje es venir, conocer y cuidar. Cuando uno recorre el parque, se enamora de este entorno y entiende la necesidad de protegerlo”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/9OLjb0h_dtg