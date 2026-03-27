Parlamento. Sadir ratifica el compromiso regional de Jujuy al recibir a los mandatarios del Norte Grande

El gobernador de Jujuy puso de relieve la trascendencia del Parlamento del Norte Grande como un espacio fundamental para mejorar las condiciones de desarrollo en la región.

En un encuentro clave para la agenda regional, el gobernador Carlos Sadir recibió en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno a los vicegobernadores y autoridades legislativas que integran el Parlamento del Norte Grande. La recepción marcó el inicio formal de la primera reunión de la Junta Ejecutiva del organismo, que se desarrolla en la capital jujeña durante este 26 y 27 de marzo.

La comitiva estuvo encabezada por el anfitrión y vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, junto al presidente del Parlamento del Norte Grande y vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder. También participaron los mandatarios legislativos de Catamarca, Corrientes, Formosa, La Rioja, Misiones y Salta, además de la presidenta de la Legislatura de Chaco y el vicepresidente segundo de la Legislatura de Tucumán.

Tras la reunión inicial en el Salón Blanco, donde los mandatarios intercambiaron visiones sobre los intereses comunes de la región, la comitiva se trasladó al histórico Salón de la Bandera. En un gesto de hermandad federal, los representantes de las diez provincias firmaron el Libro de Oro, dejando registro de su paso por Jujuy en este marco de cooperación regional.

Sadir puso de relieve la trascendencia de estas deliberaciones como un paso fundamental para mejorar las condiciones de desarrollo en la región. Asimismo, tras celebrar que Jujuy sea la sede de este encuentro federal, el mandatario extendió una invitación formal a los vicegobernadores para participar en la inauguración de un nuevo establecimiento en el Parque Industrial de Palpalá.

El Parlamento del Norte Grande continuará sus deliberaciones en un hotel de la capital, donde se espera que se definan las líneas de acción que guiarán a las legislaturas durante el presente periodo.

El cónclave tiene como objetivo central establecer un cronograma de trabajo conjunto para abordar las problemáticas estructurales que afectan al NOA y NEA. Durante las jornadas de debate, las autoridades analizarán proyectos vinculados al desarrollo económico y social, buscando consolidar un bloque que fortalezca el diálogo institucional entre las provincias.

Entre los puntos más destacados de la agenda se encuentran: