“Planificando la ciudad con mirada de mujer”: jornada gratuita con charlas, música y participación comunitaria

En el marco del Mes de la Mujer, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante la jornada “Planificando la ciudad con mirada de mujer”, una propuesta abierta a todo el público que busca promover el intercambio de experiencias, el liderazgo femenino y la participación comunitaria.

La actividad, de carácter gratuito, se realizará el sábado 28 de marzo, de 17 a 21 horas, en el Multiespacio General Arias, ubicado en el barrio General Arias (Monteagudo 1795).

El encuentro contará con una variada programación que incluirá charlas a cargo de mujeres referentes en distintos ámbitos, así como también propuestas culturales con música y danza. Entre las actividades destacadas se encuentran presentaciones de emprendedoras locales, intervenciones artísticas y espacios de reflexión sobre el rol de la mujer en el desarrollo urbano y social.

Además, participarán como invitadas Brenda “Pumita” Carabajal, boxeadora y actual concejal; Raymi Taborda, arquitecta especialista en bioarquitectura; Claudia Delgado, referente vecinal del barrio La Merced; Norma de América, cantante; y Delia Vargas, referente social del comedor “A Pulmón”.

La jornada también contará con la participación del profesor Sergio Armata y la musicalización de DJ Abril Agostini, junto a la presentación de Mujeres Copleras de la Dirección de Adultos Mayores y el grupo “La Pacha”.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro, visibilización y fortalecimiento del rol de las mujeres en la construcción de una ciudad más inclusiva, participativa y equitativa.