Reapertura. El Registro Civil de Jujuy pondrá en funcionamiento la renovada oficina en Yavi

El acto de apertura se realizará el próximo viernes 3 de abril a las 11 horas.

El Registro Civil de Jujuy pondrá en funcionamiento la renovada oficina en Yavi. La delegación del organismo, completamente modernizada, permitirá garantizar el acceso a los derechos de identidad de más de 25.000 habitantes del departamento, fortaleciendo la cobertura en una región de gran relevancia.

Tras el cierre de la oficina, a partir de la jubilación del agente registral, se concretará su reapertura como resultado del compromiso asumido por el director provincial del organismo, Octavio Rivas, en línea con los lineamientos del Gobierno de Jujuy.

“Recuperar esta oficina es garantizar derechos en un punto clave de la provincia. Estamos acercando el servicio a la gente, con mejores condiciones y una mirada federal”, destacó Rivas.

El funcionario destacó que desde el Estado provincial este avance es posible a partir del trabajo articulado con la Comisión Municipal de Yavi, encabezada por su jefe comunal, Luis Condori.

El acto de apertura se realizará el próximo viernes 3 de abril a las 11 horas.

La localidad, declarada Lugar Histórico Nacional por su rol en las guerras por la Independencia Argentina, se encuentra a 3.516 metros sobre el nivel del mar y a 305 km de San Salvador de Jujuy.

La misma forma parte de una zona andina histórica, reconocida por el Marquesado de Tojo y por su destacado valor patrimonial y natural.