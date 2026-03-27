Refuerzan la atención y continúan abiertas las inscripciones para comerciantes por la peregrinación al Cerro de la Cruz

En el marco de la organización de la tradicional peregrinación al Cerro de la Cruz, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dispuso nuevas medidas para optimizar la atención a los Comerciantes de la Economía Popular (CEP), al tiempo que confirmó que continúan abiertas las inscripciones para quienes deseen participar de la actividad.

Con el objetivo de brindar mayores comodidades y agilizar los trámites, se determinó que la oficina del Caracol funcione exclusivamente para gestiones eventuales durante fechas de alta demanda, como esta importante celebración religiosa. En este lugar se amplió el horario de atención, que será de 8.00 a 16.00 horas, a fin de dar respuesta al incremento de solicitudes.

Desde la Dirección de Espacios Públicos recordaron que los interesados en desarrollar actividades comerciales durante la peregrinación deberán completar el proceso de inscripción hasta cubrir los cupos disponibles en los rubros habilitados.

En cuanto a la documentación requerida, quienes ya cuenten con expediente previo deberán presentar únicamente el libre infracción como vendedor ambulante. Por su parte, aquellos que se inscriban por primera vez deberán iniciar el trámite y presentar libre infracción, certificado de manipulación de alimentos y carnet sanitario, en caso de corresponder.

Además, se solicita:

Certificado de Negatividad (o comprobante en caso de registrar aportes o prestaciones)

Libre infracción municipal (original con ticket de pago)

Certificado de Residencia y Convivencia, con domicilio dentro del ejido municipal

Carnet sanitario y certificado de manipulación de alimentos vigentes

Los interesados también pueden dirigirse a las oficinas de Espacios Públicos, ubicadas en el primer piso del Mercado de Concentración, en avenida Almirante Brown esquina Rivadavia