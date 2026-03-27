Sadir anunció la pavimentación de una avenida clave y nuevas obras de conectividad en Alto Comedero

Las obras de mejoramiento integral de la avenida Juellar se realizarán con fondos provinciales. Se trata de la arteria que conecta San Salvador de Jujuy con Palpalá.

El gobernador Carlos Sadir anunció la pavimentación de la avenida Juellar, que conecta San Salvador de Jujuy con Palpalá, y la ejecución de nuevas obras de conectividad en el sector de Alto Comedero, con el objetivo de mejorar la circulación, reducir tiempos de traslado y brindar mayor seguridad a los vecinos.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó que se trata de un proyecto largamente esperado, que será concretado con recursos propios de la Provincia ante la falta de financiamiento nacional para obra pública. En ese sentido, remarcó la decisión del Gobierno de Jujuy de avanzar con infraestructura clave para el desarrollo urbano y la mejora de la calidad de vida.

La intervención contempla no solo la pavimentación de la avenida, sino también la generación de nuevas conexiones viales. Entre ellas, se prevé la construcción de un puente a la altura de la avenida Intersindical, que permitirá descomprimir el tránsito en horarios pico y facilitar el acceso a distintos sectores de la zona.

Asimismo, el proyecto incluye la futura vinculación con la Ruta Provincial N° 1, lo que consolidará un nuevo corredor de circulación para uno de los barrios más populosos de la capital jujeña.

Sadir subrayó que estas obras apuntan a dar respuesta a problemáticas cotidianas como la congestión vehicular, los tiempos prolongados de traslado y los riesgos en la circulación. “Buscamos que los vecinos puedan entrar y salir de sus barrios con mayor seguridad y ahorrar tiempo en sus actividades diarias”, expresó.

El gobernador también valoró el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el Ente de Planificación Urbana y los municipios de Palpalá y San Salvador de Jujuy, destacando la importancia de la articulación para llevar adelante proyectos de impacto territorial.

Finalmente, adelantó que próximamente se anunciarán nuevas intervenciones en materia de infraestructura, entre ellas una obra integral sobre la Ruta Nacional 9, en el tramo comprendido entre la zona de la terminal y Los Alisos, con el fin de mejorar la transitabilidad y reducir la siniestralidad vial.

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, calificó la jornada como “histórica” y destacó que la obra representa la concreción de un proyecto largamente anhelado, orientado a fortalecer la integración del Gran Jujuy. En ese sentido, subrayó que la iniciativa apunta a consolidar la unión entre municipios y mejorar la prestación de servicios en una zona en constante crecimiento.

Asimismo, remarcó la importancia de sostener una planificación estratégica de la infraestructura urbana y valoró la decisión del Gobierno provincial de retomar el proyecto y ejecutarlo en etapas. También destacó el trabajo conjunto con el municipio de Palpalá y el acompañamiento técnico que permitirá avanzar en la concreción de la obra.

Por su parte, el intendente de Palpalá, Rubén Rivarola, señaló que se trata de una intervención clave para ambos municipios y recordó que las gestiones para su ejecución se venían impulsando desde hace varios años.

En ese marco, agradeció al Gobierno de Jujuy por asumir el financiamiento de una obra de gran envergadura que, según indicó, hubiera sido imposible de concretar con recursos municipales. “Es una arteria muy importante que vincula a ambas ciudades y traerá beneficios directos para los vecinos”, expresó, al tiempo que destacó el impacto positivo que tendrá en la conectividad y el desarrollo de la región.