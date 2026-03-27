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Se realizó el cierre del proyecto «Uma Kkawsay» en Abra Pampa

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Se realizó el cierre del proyecto UMA KAWSAY en Abra Pampa

Se trabajó en el fortalecimiento de capacidades y conocimientos vinculados al manejo responsable del agua, así como en la concientización sobre la importancia de garantizar el acceso a agua segura en cada comunidad.

En el marco del Día Mundial del Agua, el Ministerio de Educación, llevó a cabo el cierre del proyecto “Uma Kawsay” en Abra Pampa, una iniciativa orientada a promover el cuidado y el uso responsable del recurso hídrico en comunidades de la región.

La actividad fue impulsada por Agua Potable de la Provincia, y contó con el acompañamiento de la Coordinación de Entornos Escolares Saludables dependiente de la Dirección de Acompañamiento Integral Educativo (DAIE), instituciones educativas y referentes comunitarios de Región VII.

Al finalizar, se entregaron kits de potabilización a instituciones educativas y comunidades, que incluyen cartillas teóricas, boyas, pastillas de cloro, reactivos de medición, tarjetas colorimétricas y tubos de ensayo. También, se otorgaron certificados a los participantes para que puedan aplicar prácticas seguras de cloración en sus territorios.

Cabe destacar la presencia del presidente de Agua Potable, Juan Carlos García; del vocal general, Luis Jure; Luciana Pizarro, responsable del proyecto, y Girón Flores, quienes llevaron adelante la implementación de esta propuesta en territorio.

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