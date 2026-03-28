Carlos Sadir encabezó el 6° Encuentro Provincial del Deporte con la participación de «Magui» Aicega

La jornada “Mujeres que marcan juego” reunió a referentes del deporte y destacó el crecimiento de la infraestructura deportiva en la provincia.

En el Estadio Olímpico de Palpalá se llevó a cabo el 6° Encuentro Provincial del Deporte, en el marco de la jornada denominada “Mujeres que marcan juego” con la destacada participación de la exjugadora de Las Leonas, Magdalena “Magui” Aicega.

Durante el encuentro, el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, celebró la presencia de una referente del deporte nacional y destacó el trabajo que se viene realizando en materia deportiva. “Estamos muy contentos de contar con una campeona de esta magnitud y de acompañar el trabajo que viene desarrollando la Secretaría de Deportes en toda la provincia”, expresó.

Asimismo, el mandatario puso en valor el crecimiento del hockey en Jujuy, señalando que la disciplina se consolida no solo en San Salvador, sino en todo el territorio provincial. En ese sentido, adelantó que se avanza en la concreción de nuevas canchas, con el objetivo de ampliar los espacios para la práctica deportiva ante la creciente demanda.

Sadir remarcó además la importancia de fortalecer la infraestructura deportiva como eje de gestión. “Estamos trabajando en toda la provincia para consolidar y ampliar la infraestructura, acompañando el interés creciente de niños, jóvenes y adultos por el deporte”, afirmó, al tiempo que subrayó la decisión de continuar impulsando políticas públicas que promuevan la actividad física y la realización de eventos de carácter nacional e internacional.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Normando Álvarez García destacó el impulso sostenido que el Gobierno provincial otorga al deporte. “No se trata solo de acompañar, sino también de generar infraestructura. Próximamente se inaugurarán canchas de hockey sintético en San Pedro y en la capital, lo que permitirá seguir potenciando el desarrollo de nuestros deportistas”, indicó.

En esa línea, resaltó que el objetivo es que Jujuy continúe formando talentos que puedan alcanzar el más alto nivel competitivo. “El sueño es tener jugadoras jujeñas integrando Las Leonas, lo que significará haber cumplido una meta importante para el deporte provincial”, sostuvo.

Álvarez García también puso en relieve el rol del deporte como herramienta de inclusión y desarrollo social. “El deporte es una de las mejores salidas para nuestros jóvenes, junto con la educación, constituyen el camino hacia el futuro”, enfatizó.

El secretario de Deportes, Luis Calvetti, valoró la realización de estos encuentros como espacios de formación e inspiración. “Contar con la presencia de referentes como Magui Aicega es un lujo. Estos encuentros no solo fortalecen el deporte, sino que también transmiten valores a toda la comunidad”, señaló.

A su turno, Magdalena Aicega agradeció la invitación y compartió su experiencia como deportista de alto rendimiento, dejando un mensaje centrado en el esfuerzo, la perseverancia y el aprendizaje. “Detrás de cada logro hay un enorme trabajo. En el deporte se gana y se pierde y ambas situaciones enseñan. Lo importante es el camino, el compromiso y el aprendizaje constante”, expresó.

Cabe destacar que el Encuentro Provincial del Deporte se consolida como un espacio de intercambio y crecimiento, en línea con la política del Gobierno de Jujuy de promover el deporte como herramienta fundamental para el desarrollo integral de la sociedad.