El vicegobernador participó de la inauguración de la nueva planta industrial de la empresa familiar Ferigutti en Palpalá

El vicegobernador de la provincia, Alberto Bernis, participó junto al gobernador Carlos Sadir de la inauguración de la nueva planta de Industrias Modelo Ferigutti SRL, emplazada en el Parque Industrial Ing. Carlos Snopek de la ciudad de Palpalá. El acto celebró un hito en la historia de una empresa familiar jujeña que, tras cuatro generaciones de trabajo, consolida su crecimiento con una planta de alcance nacional.

La actividad contó además con la presencia de los vicegobernadores Carlos Silva Neder, de

Santiago del Estero; Antonio Marocco, de Salta; y el vicepresidente 2 de la Honorable

Legislatura de Tucumán, Ernesto Alfredo Toscano en el marco del Parlamento del Norte Grande, junto a los diputados provinciales Santiago Jubert, Patricia Ríos y Rubén Rivarola, los intendentes de San Salvador de Jujuy, Raúl Chuli Jorge, y de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, y demás funcionarios provinciales y municipales.

La nueva planta representa una inversión significativa que fortalece el entramado productivo jujeño, con impacto directo en la generación de empleo y en la diversificación de la matriz económica provincial, en línea con las políticas de promoción de inversiones.

En ese marco, el gobernador Carlos Sadir destacó el proceso de crecimiento que atraviesa Jujuy y convocó a los jujeños a sentirse parte de ese desarrollo. Tenemos que contagiarnos del orgullo de lo que es hoy Jujuy, de hasta dónde llegamos y hacia dónde vamos, señaló, y remarcó que el objetivo es seguir consolidando una provincia con actividad económica, producción y llegada de nuevas empresas. Asimismo, sostuvo que ese avance es resultado del trabajo conjunto y que Jujuy está entre las provincias que más ha crecido en los últimos años, un crecimiento que se traduce en mejores condiciones de vida para la población.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el testimonio de Renato Ferigutti, titular de la firma, quien no ocultó la emoción al ver concretado un proyecto que lleva el sello de toda una familia. Es la culminación de una gran fábrica a nivel nacional, afirmó, y repasó la trayectoria de un emprendimiento que nació del esfuerzo familiar y que hoy, cuatro generaciones después, se posiciona como un referente industrial de Jujuy con proyección en todo el país.

Ferigutti subrayó que detrás de la nueva planta hay una visión que excede lo comercial y lo individual. Apuntamos a dar trabajo a mucha gente, sostuvo, y dejó en claro que el compromiso de la familia con la provincia se mide en la capacidad de generar oportunidades para los jujeños. La inauguración representa así la materialización de un sueño que comenzó como un proyecto familiar y que, a fuerza de constancia, responsabilidad y trabajo sostenido a lo largo de décadas, logró trascender la historia personal para convertirse en parte del desarrollo productivo de Jujuy.

Con la voz cargada de orgullo, valoró la presencia de las autoridades provinciales y de la región y señaló que el acto era también una forma de demostrar que con trabajo, constancia y responsabilidad se pueden lograr los objetivos, un mensaje que resonó como testimonio de lo que es posible cuando una familia apuesta por su tierra y sostiene esa apuesta de generación en generación.

En la misma línea, la diputada provincial Patricia Ríos remarcó el acompañamiento del Poder Legislativo a este tipo de iniciativas y destacó que Ferigutti es una empresa familiar jujeña que avanza y se consolida, contribuyendo al cambio de la matriz productiva.

Señaló que las leyes de fomento a la inversión impulsadas en la provincia no solo promueven el crecimiento económico, sino que generan trabajo genuino, algo que consideró fundamental para el desarrollo. Es un orgullo para todos los jujeños que una familia local continúe apostando por la provincia, expresó.