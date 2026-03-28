“Nuestras diferencias nos hacen brillar”: exitosas jornadas de concientización por el Día Mundial del Síndrome de Down

Con una amplia participación de distintas dependencias, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante con éxito la propuesta de concientización por el Día Mundial del Síndrome de Down, bajo el lema “Nuestras diferencias nos hacen brillar”.

La iniciativa, llevada adelante por la Dirección de Inclusión y Asistencia, se desarrolló durante los días 25, 26 y 27 de marzo en todas las dependencias municipales, la Escuela Marina Vilte y los CDI municipales, donde trabajadores, docentes, niños y vecinos se sumaron utilizando medias desparejas como símbolo de diversidad e inclusión.

La actividad se enmarcó en la conmemoración del 21 de marzo, fecha que representa la trisomía del cromosoma 21, condición genética característica de las personas con síndrome de Down. En este contexto, el uso de medias desiguales buscó visibilizar que todas las personas son únicas y promover el respeto por las diferencias.

Además, la campaña se alineó con el lema internacional 2026, “Juntos contra la soledad”, poniendo el foco en una problemática que afecta de manera significativa a las personas con síndrome de Down y sus familias. Durante la jornada, se destacó la importancia de generar vínculos reales y espacios de pertenencia, entendiendo que la inclusión va más allá de la presencia física.

Desde la organización resaltaron el compromiso de la comunidad y el impacto positivo de la propuesta, que no solo permitió reflexionar sobre la diversidad, sino también fortalecer valores como la empatía, el respeto y la igualdad de derechos.