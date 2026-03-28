Nueva jornada de formación docente para potenciar la alfabetización

Más de un centenar de docentes de nivel primario, participaron activamente de la capacitación “Formación: Uso pedagógico de la plataforma Acompañar”.

Con la participación de 130 docentes de tercer grado que integran Escuelas Alfa en Red, el Ministerio de Educación llevó a cabo la jornada de capacitación “Formación: Uso pedagógico de la plataforma Acompañar”, en articulación con el equipo nacional de evaluación formativa.

La actividad se realizó este sábado en el Salón de la Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti” y contó con la presencia de las secretarias de Gestión Educativa, Carolina Requelme y de Planeamiento Estratégico, Natalia Quiroga, junto a Laura Molina, coordinadora del Plan Provincial de Alfabetización, supervisores, directivos, equipos técnicos jurisdiccionales y nacionales.

Durante el encuentro se presentó la plataforma Acompañar como una herramienta clave para la gestión integral de las prácticas evaluativas, promoviendo el uso pedagógico de recursos digitales que permiten registrar evidencias de aprendizaje, realizar el seguimiento de las trayectorias escolares y mejorar la toma de decisiones en el aula.

Requelme, destacó que, “esta es una posibilidad más de aprender usando la tecnología, y este programa como herramienta para la evaluación formativa es ideal para llevar al aula”. Asimismo, agradeció la participación y el compromiso de todos los docentes presentes.

Por su parte, Natalia Quiroga, puso en valor estos espacios que permiten repensar y mejorar las prácticas de enseñanza en entornos mediados por tecnología, un desafío que requiere aprendizaje constante, y remarcó la importancia de trabajar en red entre directivos, supervisores y referentes técnicos.

La capacitación estuvo a cargo de la coordinadora de evaluación, Laura Melchiorre y la especialista en alfabetización y evaluación, María Breuer Moreno; ambas de nación.