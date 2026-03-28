Promoción y prevención. Más de 600 personas accedieron a controles y servicios de salud en territorio durante marzo

Con acciones de promoción y prevención en territorio, durante marzo se fortaleció el acceso en territorio a controles y a servicios de salud a personas de todas las edades. Con ese objetivo, se suma una nueva jornada de “Bailá con Salud” en Alto Comedero.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que, en el marco de un trabajo sostenido a través de la Mesa de Promoción y Prevención junto al Gobierno de Jujuy y en articulación con municipios, durante el mes de marzo se desplegaron diversas jornadas sanitarias en los barrios Malvinas (Polideportivo “13 de Julio”), Loteo Bárcena (cancha Lola Mora), Yala (Ruta 9 km 16) y Alto Comedero (CEMIR), con impacto directo en la calidad de vida de la población.

Estas intervenciones, realizadas también en el marco de fechas clave como el Día de la Mujer o Día Mundial del Riñón, permitieron ampliar la cobertura de controles, brindar asesoramiento y facilitar el acceso a servicios de salud en el lugar de residencia a vecinos y vecinas, fortaleciendo de esta manera la prevención y el cuidado integral de la comunidad.

En cada despliegue, los equipos de salud brindan múltiples prestaciones, incluyendo asesoramiento en adolescencia e infecciones de transmisión sexual, controles de diabetes e hipertensión, atención en salud bucal, testeo de VIH y sífilis, asesorías en maternidad e infancia, salud mental, discapacidad, salud indígena y alimentación saludable.

Además, se generan espacios recreativos y de actividad física que promueven el movimiento como herramienta clave para el bienestar, favoreciendo la participación comunitaria.

En este marco, se llevará adelante una nueva jornada de “Baila con Salud” el próximo sábado 28 de marzo, desde las 17 horas, en el barrio Alto Comedero de San Salvador, en el Multiespacio El Alto, ubicado sobre Avenida Snopek. La jornada es libre y gratuita, destinada a toda la comunidad. Se recomienda asistir con botella de agua y gorra.