Cronograma. Los salarios de los trabajadores estatales se acreditarán los días 1 y 2 de abril en Jujuy

El cronograma de pagos correspondiente a los haberes de marzo se condensa en solo dos días: miércoles 1 y jueves 2 de abril.

La Tesorería de la Provincia de Jujuy informó que la acreditación de los salarios a los trabajadores de la administración pública provincial tendrá lugar los días miércoles 1 y jueves 2 de abril.

Los haberes de los trabajadores del Estado provincial correspondientes al mes de marzo se abonarán de la siguiente forma:

– Miércoles 1 de abril: veteranos de guerra de Malvinas; Policía de la Provincia; Servicio Penitenciario; Organismos Autárquicos; municipios; administración central; Ministerio de Salud; Ministerio de Desarrollo Humano; Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior.

– Jueves 2 de abril: organismos descentralizados; Poder Judicial; Poder Legislativo; Auditoría General y funcionarios.

Los salarios se acreditarán con un 4% de incremento, de acuerdo a la pauta paritaria establecida en el marco de las mesas de diálogo entre las autoridades del Ejecutivo y los representantes de los trabajadores.