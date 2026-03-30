Cultura. Convocatoria abierta para integrar el stand Jujuy en la Feria Internacional del Libro 2026

La convocatoria está abierta hasta el 6 de abril y está destinada a obras publicadas entre 2024 y 2026.

La Secretaría de Cultura de Jujuy convoca a escritores, escritoras y editoriales de la provincia a participar del stand institucional en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los encuentros literarios más importantes del país.

La iniciativa tiene como objetivo promover y visibilizar la producción editorial jujeña en un espacio de alcance nacional, fortaleciendo la presencia de autores y sellos locales en el circuito cultural argentino.

La convocatoria está abierta hasta el 6 de abril y está destinada a obras publicadas entre 2024 y 2026. Cada autor o editorial podrá presentar hasta tres títulos, con un máximo de cinco ejemplares por obra.

Para participar, las personas interesadas deberán completar el formulario correspondiente, consignando datos como autoría, título de la obra, cantidad de ejemplares, género, año de edición, editorial y datos de contacto: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuduhQYZH6wXGlK9PI11Xf7TmF-USXdlkISanaxjWHtiqfKg/viewform?usp=dialog

A través de esta propuesta, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso con el desarrollo cultural y la difusión de la literatura local, generando oportunidades de proyección para los actores del sector editorial en uno de los escenarios más relevantes del ámbito literario.