Legisladoras impulsan una agenda común por los derechos de las mujeres

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy, diputadas de todos los bloques políticos suscribieron un compromiso conjunto orientado a fortalecer el trabajo legislativo en favor de las jujeñas, en el marco del encuentro Diferentes voces con una misma agenda por los derechos de las mujeres.

De la jornada participaron las diputadas Patricia Ríos, María Teresa Agostini, Mariela Ortiz, Gisel Bravo, Mirian Burgos, Angélica Castillo, Adelma Torres, Alejandra Mollón, Noemí Isasmendi, María Teresa Ferrín, Daniela Vélez, Claudia Sánchez Cantaberta, Alicia Ester Sosa y Verónica Valente, quienes coincidieron en la necesidad de consolidar una agenda que trascienda las diferencias partidarias.

En un clima de diálogo y construcción colectiva, las legisladoras acordaron avanzar en una agenda legislativa consensuada, institucionalizar el diálogo interbloque y fortalecer la articulación con la sociedad civil, con el objetivo de promover políticas públicas que reduzcan brechas y amplíen derechos.

Las distintas voces compartieron una mirada común: la importancia de priorizar los derechos de las mujeres por sobre las diferencias políticas, entendiendo que la diversidad de miradas enriquece el debate pero que existe un punto en común que las une. En ese sentido, se remarcó la necesidad de que los proyectos vinculados a género avancen sin quedar condicionados por lógicas partidarias, promoviendo consensos que se traduzcan en herramientas concretas para la sociedad.

Asimismo, se puso en valor el rol de las mujeres en la política, destacando la responsabilidad de abrir camino a nuevas generaciones, visibilizar problemáticas como la violencia política de género y garantizar el acompañamiento entre pares. En ese marco, se coincidió en que este espacio debe consolidarse como un ámbito permanente de trabajo que permita construir respuestas colectivas ante las demandas sociales.

La diputada Patricia Ríos, impulsora de la iniciativa, valoró el encuentro como un paso concreto hacia la construcción de consensos y señaló que se trató de una convocatoria amplia porque más allá de las distintas miradas o proyectos políticos, cuando haya un derecho vulnerable de las mujeres, nos van a encontrar unidas. En esa línea, remarcó la importancia de avanzar en una agenda con contenido real: Queremos armar una mesa comprometida, que trabaje para fortalecer los derechos de cada una de las jujeñas.

Finalmente, destacó que uno de los principales acuerdos fue el trabajo territorial conjunto: No queremos que sea solo un mensaje, sino que tenga contenido, sostuvo, y afirmó que ese contenido implica estar presentes en cada lugar donde haya una necesidad. La defensa de los derechos de las mujeres, concluyó, debe consolidarse como una política de Estado, reafirmando el compromiso de la Legislatura de seguir trabajando de manera conjunta en ese camino.