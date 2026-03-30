Legisladores conformaron la comisión permanente de Salud Pública

En el Salón Presidente Raúl Alfonsín, legisladores de los distintos bloques que integran la Cámara llevaron adelante la reunión constitutiva de la Comisión Permanente de Salud Pública. En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento Interno, se definió su integración junto con sus correspondientes autoridades.

La Comisión quedó conformada por Alejandra Mollón, Gisel Bravo, Mario Fiad, Kevin Ballesty, Federico Manente, Lamia Nahir Debbo, María Laura Tomé Gámez, Claudia Sánchez Cantaberta y Alicia Sosa. Asimismo, se ratificaron las autoridades, quedando Omar Gutiérrez como presidente, Daniela Vélez como vicepresidenta y María Teresa Ferrín como secretaria.

Tras el encuentro, el presidente de la Comisión, Omar Gutiérrez, destacó que se avanzó en la definición de los principales ejes de trabajo, así como en la metodología que se aplicará para el tratamiento de los proyectos. En ese sentido, subrayó que el trabajo continuará incluyendo la participación de autoridades, especialistas, representantes de la sociedad civil y organizaciones vinculadas a la materia. En general, los proyectos no salen de la Comisión como llegan, siempre sufren alguna modificación que los enriquece, que los hace más viables y beneficiosos, explicó.

Para finalizar, señaló que la Comisión se reunirá los días lunes por la mañana.