Ley Micaela: El Carmen fortalece la formación en prevención de la violencia de género

La propuesta tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales para prevenir, detectar y abordar la violencia por motivos de género para que las intervenciones sean más eficaces, empáticas y respetuosas de los derechos humanos.

Dando cumplimiento a la Normativa N° 27.499, comenzó en la ciudad de El Carmen la formación en Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública.

A través de este espacio, además, de brindar herramientas para saber cómo actuar ante posibles situaciones de vulnerabilidad se busca generar instancias de reflexión sobre las prácticas cotidianas en los ámbitos laborales.

La Ley Micaela impulsa la incorporación transversal de la perspectiva de género en las políticas públicas contribuyendo a garantizar una atención integral constituyéndose en el pilar fundamental para la construcción de un Estado más justo e igualitario.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades se destacó la importancia del trabajo articulado con los municipios y comisiones municipales que permite acercar estas capacitaciones a cada territorio.

Participó la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa, y se agradeció el compromiso de la Municipalidad de El Carmen y de la referente del Área de Género, Cintia Díaz, por acompañar y promover este tipo de iniciativas que fortalecen la prevención y el abordaje de la violencia hacia mujeres y personas de la diversidad sexual.