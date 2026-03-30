Más acceso . Avanzan los concursos para cubrir cargos en el sistema público de salud

Las convocatorias se publican en la web del Ministerio de Salud. El trámite se realiza de forma virtual.

“En este último cuatrimestre se realizaron diferentes llamados a concurso para la cobertura de cargos vacantes en el Ministerio de Salud para las distintas regiones que conforman la Provincia de Jujuy y de acuerdo a los requerimientos asistenciales y de promoción y prevención de la salud en nuestros efectores teniendo en cuenta las necesidades de la población”, explicó la directora provincial de Capital Humano, Florencia Forte Abed.

Las recientes convocatorias con llamados a concurso de antecedentes y oposición se realizaron para la cobertura de 34 cargos del Agrupamiento Técnico y 32 cargos para profesionales como licenciados en psicología, kinesiología, trabajo, social, nutrición, fonoaudiología, terapia ocupacional, enfermería, agentes sanitarios y técnicos en laboratorio y en estadísticas.

“La mayoría de los postulantes que participaron de estos concursos y que ganaron las convocatorias, ya están incorporados en el sistema público mientras resta un grupo de agentes por incorporar a la brevedad, cumplida la designación efectiva”, agregó Forte Abed.

“Cada una de las convocatorias permiten trasparencia en el proceso, ya que se realizan a través de la web del Ministerio de Salud y las inscripciones son virtuales. Quienes estén interesados en ser parte del sistema, pueden visitar periódicamente nuestra página ya que allí se publican las convocatorias con los distintos requisitos que deben cumplir los postulantes”, detalló Forte Abed, y reiteró que “la intención y el interés de la cartera sanitaria es fortalecer todas las regiones de acuerdo a los ejes del Plan Estratégico de salud y en esta continuidad, en el mes de abril se abrirán nuevas convocatorias”.

Llamados a concurso de antecedentes y oposición incluyen evaluaciones tanto de formación y experiencia laboral como evaluaciones escritas u orales respecto al ejercicio profesional.

Los llamados a concurso se publican en la página oficial del Ministerio de Salud de Jujuy https://salud.jujuy.gob.ar/ junto con las resoluciones oficiales. Agentes, profesionales y técnicos interesados pueden ingresar para el acceso a las bases reglamentarias y las convocatorias en particular de cada llamado. Inscripciones y presentación de documentación se cumple únicamente de manera digital.