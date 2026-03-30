Paso de Jama. Alejandro Marenco presentó en Chile los desafíos estratégicos del Corredor Bioceánico

El Secretario Ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio se refirió a la necesidad de modernización tecnológica y unificación de sistemas y normativas internacionales.

El Secretario Ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio, Alejandro Marenco, advirtió que el crecimiento del transporte de carga por el Paso de Jama exige modernización tecnológica y la unificación de sistemas interoperables y de normativas internacionales que hoy se encuentran «desactualizadas».

El Corredor Bioceánico de Capricornio se encuentra en un punto de inflexión donde la infraestructura física ya no es el único obstáculo. Durante su reciente participación en un encuentro organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, Alejandro Marenco, titular de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico, planteó una hoja de ruta crítica centrada en tres ejes: gobernanza, seguridad e interoperabilidad.

Pese a que el flujo comercial es una realidad tangible y en ascenso, Marenco señaló que existen «intangibles» burocráticos y legislativos que actúan como cuellos de botella para el desarrollo regional.

Para el funcionario jujeño, la construcción de una gobernanza institucional sigue siendo la principal cuenta pendiente. Marenco enfatizó que, mientras provincias como Jujuy y Salta trabajan de forma complementaria junto a los otros Estados Subnacionales de Brasil, Paraguay y Chile, las decisiones de fondo dependen de las capitales nacionales (Buenos Aires, Brasilia, Asunción y Santiago).

«La legislación actual tiene 20 años de antigüedad. El corredor hoy comercia bajo características modernas, pero con normas de otra época. Todo sigue siendo declamativo o de letras legislativas muertas», sentenció Marenco.

• Sistemas Interoperables: Urge que los controles de seguridad, aduaneros, migratorios y sanitarios estén enlazados digitalmente para evitar demoras.

• Régimen TIR: Se debería aprovechar el convenio internacional que permite el tránsito de mercaderías selladas por los controles fronterizos, sistema al que Brasil adhirió recientemente.

• Escalabilidad del transporte: Jujuy plantea desde hace dos años la unificación de pesos y dimensiones de los camiones, ya que la disparidad legislativa actual genera interpretaciones arbitrarias en las rutas.

Si bien la obra vial preocupa —especialmente por la reducción presupuestaria en Paraguay y Brasil para obras de la traza vial del CBC, Jujuy, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, iniciará el mantenimiento del tramo Quebrada de Mal Paso – Susques hasta el Paso de Jama de la Ruta Nacional 52, columna vertebral del Corredor Bioceánico por suelo jujeño.

Las estadísticas presentadas por Marenco no solo justifican el reclamo, sino que exigen una respuesta inmediata de los organismos nacionales en lo que respecta a inversiones. El funcionario remarcó que el transporte de carga por el Paso de Jama experimentó un incremento exponencial de casi 7.000 camiones entre 2024 y 2025, una cifra que consolida a Jujuy como el nodo logístico estratégico del Cono Sur.

En este sentido, Marenco destacó dos ventajas competitivas que posicionan a Jama por encima de otras alternativas cordilleranas:

Alta operatividad anual: Mientras el paso Cristo Redentor (Mendoza) sufre interrupciones de hasta 120 días al año, Jama se mantiene operativo la mayor parte del tiempo, cerrando apenas 35 días anuales por factores climatológicos.

Conectividad estratégica: Se consolida como la vía principal del Norte Grande Argentino para el intercambio comercial con el Asia-Pacífico y toda la costa oeste del continente americano, desde Canadá y Estados Unidos hasta México.

El Paso de Jama precisa urgentemente el mismo nivel de inversión tecnológica que el nuevo complejo de La Quiaca, incluyendo escáneres de última generación.

«Necesitamos que Buenos Aires dimensione que este es el segundo corredor comercial más importante entre Argentina y Chile», concluyó el funcionario, subrayando además los avances locales en el Parque Industrial de Perico y otros puntos de servicio proyectados para fortalecer la logística de carga en territorio jujeño.