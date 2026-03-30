Punta Corral. Exitoso operativo de evacuación a peregrinos en Tumbaya por la crecida del río

El operativo fue realizado por equipos de emergencia en los sectores de Primer Calvario y El Angosto. Se asistió a 17 personas que fueron trasladadas a un lugar seguro, sin registrarse heridos.

El Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección General de Emergencias y Defensa Civil, informó que durante la madrugada se llevó a cabo la evacuación de al menos 17 peregrinos que habían quedado varados en los sectores del Primer Calvario y El Angosto, en la localidad de Tumbaya, debido a la crecida del río producto de las condiciones climáticas.

El operativo se desarrolló con un importante despliegue de equipos de rescate, quienes trabajaron en la apertura de un camino seguro y en la instalación de cuerdas para facilitar el traslado de las personas afectadas.

Las 17 personas fueron evacuadas y trasladadas a la Carpa de Emergencias, donde recibieron asistencia y contención. No se registraron heridos ni daños personales. Asimismo, se informó que continúa el trabajo en el lugar respecto a un vehículo que permanece en la zona.

El operativo se llevó adelante de manera segura y eficiente, con la participación de personal de Defensa Civil, Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios de Maimará.

En este contexto, se recomienda a la población mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y evitar circular por zonas de riesgo. Ante cualquier emergencia, comunicarse al 911 o al 103 de Defensa Civil.