Respeto e Igualdad. Promoción de derechos para la comunidad educativa de León

Se desarrolló el taller «Hablemos de Derechos» con la participación activa de la Escuela N° 44 de la localidad.

En la Escuela N° 44 “José Ignacio Gorriti” se desarrolló el taller de promoción de derechos, denominado “Hablemos de Derechos”, destinado a los integrantes de la comunidad educativa de la localidad de León, a cargo del equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades.

La jornada tuvo como objetivo generar espacios de reflexión y formación en materia de derechos, perspectiva de género y prevención de la violencia hacia mujeres y personas de la diversidad promoviendo el desarrollo de vínculos saludables a partir del respeto y la igualdad de oportunidades.

La iniciativa permitió fortalecer el rol de las instituciones educativas como lugares fundamentales para la construcción de entornos más seguros, visibilizando el intercambio y el diálogo como asi también brindando herramientas que contribuyan a la formación integral de las juventudes.

Además, en la oportunidad se brindó información sobre los recursos disponibles ante situaciones de violencia de género, como los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia distribuidos en toda la provincia, donde profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía realizan el seguimiento en cada caso con la asistencia y el acompañamiento correspondiente.

También se promocionó la línea provincial 0 800 888 4363, que funciona las 24 horas, todos los días del año para urgencias o consultas sobre situaciones de vulnerabilidad de mujeres o personas de la diversidad sexual. Esta línea es gratuita y confidencial.